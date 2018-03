Agenda Geschreven op 14-3-2018 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Een papiertje op de grond, een flesje in de struiken, een blikje in het plantsoen?

Niemand houdt van een vervuilde omgeving. Daarom gaat heel Meierijstad aan de slag tijdens de Landelijke Opschoondag op zaterdag 24 maart 2018.

Op vrijdag 23 maart gaan al verschillende scholen aan de slag om de directe omgeving van hun speelterrein schoon te maken door zwerfafval op te ruimen. Op 24 maart zijn verenigingen, clubs en andere groepen aan de beurt. De gemeente zorgt voor handschoenen, knijpers en afvalzakken, en natuurlijk voor iets lekkers als dank voor jullie deelname.

Naar verwachting doen er 17 basisscholen mee met de Landelijke Opschoondag 2018. De deelnemende scholen ontvangen het afval kwartetspel, zodat er later in de klas nog eens een leerzaam spelletje over afval kan worden gespeeld.

Het Afval Kwartetspel bestaat uit 32 kaarten verdeeld over 8 categorieën (zoals GFT, hergebruik, chemisch afval en zwerfvuil). Het doel van het spel is om zoveel mogelijk kwartetten te verzamelen. Een kwartet is een setje van 4 kaarten uit dezelfde categorie. Al spelend leren kinderen die op de basisschool zitten van alles over afval en afval scheiden.

Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan is een project voor de kinderen uit de verschillende groepen van het basisonderwijs. Ze leren via een mix van leuke, goed te begrijpen spellen zoals het Afval kwartetspel, het Energie Kwartetspel of het Water Kwartetspel in Nederland omgaan met ons afval, energie en water.

De spellen zijn geen complete lespakketen maar kunnen door de kinderen zelf worden gespeeld, zowel op school als thuis. Al spelende leren kinderen al op heel vroege leeftijd over duurzaam consumeren en hoe we in ons land op een duurzame wijze met respect voor mens en natuur graag willen leven. Het project Duurzaam Geleerd, Duurzaam Gedaan gaat uit van het feit dat de zaken die we op jonge leeftijd goed aanleren ons meestal levenslang bijblijven en we blijven er ook naar handelen.

