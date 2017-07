Vervoer en OV Geschreven op 3-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Een betrouwbare, betaalbare, volledig elektrische straatveegmachine met een autonomie van meer dan 8 uur per dag en een inhoud van 2 m3. Het is geen fictie maar werkelijkheid.

HD van Dijk presenteerde tijdens de Reinigings Demo Dagen 2017 de Tesla onder de straatveegmachines: de HD Tenax 2.0. Elektrisch straatvegen met de HD Tenax 2.0 volledig elektrische straatveegmachine is gegarandeerd 8 uren non-stop volledig elektrisch vegen. De machine is namelijk vanuit de basis elektrisch ontworpen en dit heeft geresulteerd in een betaalbare straatveegmachine met unieke kenmerken.

