Agenda Geschreven op 18-7-2017 - Erik van Erne. Geplaatst in Afval

Van 1 tot en met 15 augustus organiseert stichting De Noordzee voor de vijfde keer op rij de Boskalis Beach Cleanup Tour waarbij de hele Noordzeekust afvalvrij wordt gemaakt.

De opruimactie start tegelijkertijd in Cadzand en op Schiermonnikoog en eindigt na ruim twee weken in Zandvoort, waar bekend wordt gemaakt hoeveel kilo afval er van het strand is gehaald.

Vrijwilligers leggen in 15 dagen in totaal 30 etappes af, waarbij de ene helft in noordelijke richting loopt en de andere helft richting zuiden. Geïnteresseerden voor de Boskalis Beach Cleanup Tour kunnen zich voor één of meerdere etappes inschrijven.

Sinds de eerste editie in 2013 haalde stichting De Noordzee samen met 6.377 vrijwilligers in totaal 57.426 kilo afval van de Nederlandse stranden, wat neerkomt op ruim 10.000 vuilniszakken vol afval.

In de afgelopen dertien jaar voerde stichting De Noordzee 200 strandmonitoringen uit. Hierbij vond de stichting per 100 meter strand gemiddeld 375 afvalitems. Maar liefst 93% van deze afvalitems bestaat uit plastic. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien deze afvalitems aan voor voedsel, waardoor het in hun maag terecht komt. Zo blijkt uit onderzoek van Wageningen Marine Research dat 93% van de Noordse stormvogels plastic heeft ingeslikt. Gemiddeld hebben de Noordse stormvogels 23 stukjes plastic in hun maag.

Om het afvalprobleem aan te pakken en mensen bewust te maken van de omvang van dit probleem organiseert stichting De Noordzee de Boskalis Beach Cleanup Tour. Met zoveel mogelijk deelnemers wil de organisatie ervoor zorgen dat het afval dat op de stranden ligt niet in zee terechtkomt en dat badgasten minder afval op de Nederlandse stranden achterlaten.